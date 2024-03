Reggio. Aperto anche a Pasqua e Pasquetta, il Museo Archeologico Nazionale

Da segnare in agenda le aperture festive di domenica 31 marzo e lunedì di pasquetta 1°Aprile, volute dal Ministero della Cultura

REGGIO CALABRIA – Insieme alla primavera, tornano le scuole e i tanti visitatori ad ammirare i capolavori esposti al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Da segnare in agenda le aperture festive di domenica 31 marzo e lunedì di pasquetta 1°Aprile, volute dal Ministero della Cultura guidato da Giuliano Sangiuliano. Il Museo sarà aperto con costo ordinario del biglietto e orario regolare, dalle ore 9.00 alle ore 20.00 (ultimo ingresso alle ore 19.30). Ottime occasioni per ammirare le splendide testimonianze della storia della Calabria, lasciandosi emozionare dai meravigliosi Bronzi di Riace e dai reperti eccezionali della collezione permanente, per una “gita fuori porta” nella storia, nella cultura, nell’archeologia.

Sarà una preziosa occasione inoltre per visitare l’esposizione temporanea: “Castelli e Chiese di Calabria e Basilicata” in Piazza Paolo Orsi, che accoglie le preziose miniature della Fondazione Carical. E il 29 e 30 marzo, alle ore 16.00, Coopculture propone il laboratorio didattico “Le Magiche Uova”, un’immersione nelle storie antiche di rinascita e rigenerazione, da Leda e i Dioscuri a Persefone e Demetra. Dopo il tour, un’attività per i più piccoli che avranno l’opportunità di decorare uova con carta colorata e tanta fantasia. Info e prenotazioni: https://www.coopculture.it/it/prodotti/le-magiche-uova/.