Reggio. Apertura scuole infanzia comunali - Tempostretto

L'iniziativa si inserisce nell'ambito della rinnovata attenzione che l'Amministrazione comunale intende rivolgere alle proprie scuole

REGGIO CALABRIA – Si terrà i prossimi 23,24, 25 gennaio l’Open Day delle scuole d’infanzia comunali. Durante queste giornate, le scuole resteranno aperte dalle 14 alle 17, per consentire alle famiglie interessate di conoscere le maestre che accoglieranno o bambini iscritti per l’anno scolastico 2023/2024. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della rinnovata attenzione che l’Amministrazione comunale intende rivolgere alle proprie scuole, ai fini del potenziamento dell’offerta formativa presente sul territorio, nello spirito delle disposizioni legislative nazionali e delle indicazioni regionali in materia. Le giornate interesseranno il plesso Frangipane viale Calabria/via Rodi SNC, plesso Genoese via Aschenez, plesso Pio XI edificio INA Casa via Pio XI Trav. INA Casa 71, plesso Trav. Soccorso Viale Aldo Moro Trav. Soccorso a mare 6.