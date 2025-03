Reggio. Arghillà, stanziati 5 milioni di euro dal Governo Meloni, soddisfatto Cannizzaro

Cannizzaro: "un’ulteriore dimostrazione concreta dell’attenzione del Governo verso la nostra terra e la nostra città"

ROMA – “Il Ministero dell’Interno – ha annunciato Piantedosi – destinerà 5 milioni di euro della sua quota di competenza del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 per l’avvio degli interventi di rigenerazione urbana di Arghillà, anche d’intesa con la Regione Calabria, allo scopo di rimuovere le condizioni di degrado del quartiere ed elevarne la complessiva cornice di sicurezza”.

“Dopo aver coinvolto la Commissione d’inchiesta, ho ritenuto opportuno interessare direttamente il Ministro Piantedosi, affinché comprendesse l’enorme piaga di Reggio Calabria e predisponesse un piano straordinario di interventi per il risanamento e la riqualificazione di quel territorio”. Ad annunciarlo è stato il deputato di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, soddisfatto per il risultato ottenuto, spiegando che “Arghillà rientra a pieno titolo tra le aree che necessitano di un’attenzione particolare, al pari di Rozzano, Scampia-Secondigliano, Borgo Nuovo di Palermo e altre periferie critiche d’Italia“.

La destinazione di importanti risorse per la riqualificazione del quartiere Arghillà di Reggio Calabria è, per me, una bellissima gratificazione ed è anche un’ulteriore dimostrazione concreta dell’attenzione del Governo verso la nostra terra e la nostra città, in questo caso verso un’area che da troppo tempo attende interventi risolutivi”.