Reggio. Arrestate due persone per furto di energia, denunciate altre sei per vari reati - Tempostretto

La scoperta del furto di energia elettrica nei due immobili, è stata fatta da personale della Polizia, con il supporto dei tecnici dell’Enel

REGGIO CALABRIA – Ieri, presso la zona di Arghillà , personale della Polizia, con il supporto dei tecnici dell’Enel, ha accertato il furto di energia elettrica in due immobili, per il quale sono stati tratti in arresto i due occupanti, due uomini di 45 e 43 anni. Per il medesimo reato sono state denunciate in stato di libertà anche due donne occupanti altri 2 immobili. Altre due persone sono state denunciate per il furto di acqua. Nell’ambito della verifica di occupazione abusiva di immobili o di modifiche non autorizzate sono stati denunciati in stato di libertà altri due soggetti, di cui uno per l’occupazione abusiva e l’altro per aver realizzato un abuso edilizio sull’immobile dell’Aterp. Il controllo dei veicoli in transito ha consentito di sequestrare 2 autovetture che circolavano senza la copertura assicurativa obbligatoria. Le attività proseguiranno nei prossimi giorni in città e in provincia.