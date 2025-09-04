 Reggio. Atto intimidatorio cantiere ex Cinema Orchidea, Falcomatà: "la realizzazione dell'opera va avanti"

Reggio. Atto intimidatorio cantiere ex Cinema Orchidea, Falcomatà: “la realizzazione dell’opera va avanti”

Redazione

Reggio. Atto intimidatorio cantiere ex Cinema Orchidea, Falcomatà: “la realizzazione dell’opera va avanti”

Tag:

giovedì 04 Settembre 2025 - 08:06

Il primo cittadino ha espresso massimo sostegno e la più convinta solidarietà alla ditta ed agli operai impegnati nei lavori

REGGIO CALABRIA – “Il ritrovamento di un contenitore con munizioni nel cantiere dell’ex cinema Orchieda, futuro “Cultural Gate” della città, inquieta, ma non spaventa. Con il massimo sostegno e la più convinta solidarietà alla ditta ed agli operai impegnati nei lavori, la realizzazione dell’opera va avanti. Nessuno può pensare di poter fermare il cambiamento”.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà interviene dopo la scoperta dell’atto a scopo intimidatorio e afferma: “Il cronoprogramma della costruzione del polo culturale procede spedito e grande merito va ascritto all’impresa e alle maestranze che, ogni giorno, operano per dotare Reggio di un moderno polo attrattivo. Confidiamo, convintamente, nell’operato degli inquirenti affinché,  nel più breve tempo possibile, riescano a dare un volto e un nome agli autori di questo gesto vile che offende le coscienze e colpisce la crescita e lo sviluppo civile della nostra comunità”.

“Si va avanti – conclude il sindaco Falcomatà – nella certezza che niente e nessuno potrà mai frapporsi nel processo di civiltà innescato da questa amministrazione”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”
Mancano pochi giorni alla spettacolare “luna di sangue”
Acr Messina, per giocare allo “Scoglio” si valuta un piano partita per partita
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED