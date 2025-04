Reggio. Bilancio di previsione, Latella: “la città può guardare al futuro con maggiore fiducia”

"I risultati raggiunti non sono frutto del caso, ma del lavoro meticoloso e della programmazione dell’Amministrazione in questi anni"

REGGIO CALABRIA – «Con l’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, la città può guardare al suo presente e al suo futuro con maggiore fiducia». È quanto afferma in un comunicato stampa il Consigliere comunale di Italia Viva, Giovanni Latella nel commentare l’importanza del documento fondamentale per la programmazione economica e finanziaria dell’Amministrazione.

«L’approvazione di questo bilancio – ha chiarito Latella – non è solo un atto amministrativo, ma rappresenta un segnale di speranza e di concreta progettualità per la città. Dopo anni difficili, segnati da criticità economiche e da una situazione finanziaria particolarmente complessa, la città oggi può guardare al domani con maggiore ottimismo. Non dobbiamo dimenticare il lungo e arduo percorso intrapreso dal sindaco Giuseppe Falcomatà e dalla sua Amministrazione che in undici anni hanno lavorato senza sosta per risanare le casse comunali. Grazie al coraggio e alla determinazione del sindaco e della sua squadra, sono stati fatti importanti sacrifici per sanare una situazione finanziaria al limite. E questi sacrifici, purtroppo, sono stati inevitabili, ma sono stati compresi dalla cittadinanza che, nonostante le difficoltà, ha continuato a sostenere l’Amministrazione, rinnovandole la fiducia per due mandati consecutivi».

Il consigliere di Italia Viva ha poi evidenziato che «I risultati raggiunti non sono frutto del caso, ma del lavoro meticoloso e della programmazione attenta che ha caratterizzato l’operato dell’Amministrazione. La decisione di non dichiarare il dissesto è stata una scelta non semplice, ma determinante che ha consentito di ripagare interamente i crediti degli imprenditori e dei commercianti locali, una delle categorie che più ha sofferto negli anni. È grazie a questo impegno che possiamo oggi vedere i risultati».

«Il bilancio approvato – ha detto, in conclusione, Latella – rappresenta la prosecuzione di una nuova fase avviata per la città. L’Amministrazione ha davanti a sé un orizzonte ricco di opportunità e di sfide. Voglio ringraziare il Sindaco Falcomatà, l’Assessore al ramo, Domenico Battaglia, il Dirigente Franco Consiglio e tutto il personale degli uffici Finanziari e il presidente della Commissione Bilancio, Pino Cuzzocrea, che hanno lavorato instancabilmente per portare a termine questo obiettivo fondamentale per il futuro della nostra città».