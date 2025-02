Reggio Calabria, la Domotek Volley da matricola al secondo posto in classifica

La favola degli amaranto prosegue, la vittoria netta contro Castellana Grotte lancia i reggini al secondo posto nel girone di Serie A3

REGGIO CALABRIA – La favola sportiva della Domotek Volley continua. La città di Reggio Calabria se ne accorta, ha capito il sacrificio e l’entusiasmo dei pallavolisti reggini ed ha risposto con due mila unità festanti pronti ad incoraggiare una squadra che non la smette di stupire ed una società seria che sta raccogliendo i frutti di una programmazione oculata e vincente.

Da “matricola” del campionato, a seconda forza del torneo, brava nel vincere ancora, anche in mezzo a difficoltà all’apparenza insormontabili come l’assenza per infortunio di Zappoli e De Santis. Battuta anche la squadra del momento, l’imprevedibile Bcc Castellana Grotte con una prova chirurgica e convincente. Il punto finale lo mette a terra il messinese Francesco Galipò, è il suo primo punto in Serie A che fa esplodere il palazzetto con i compagni che lo portano in trionfo. Adesso, gli amaranto, secondi “in solitudine” nel ranking della Serie A3 Credem, sono pronti per preparare la difficilissima sfida di sabato 15 febbraio in casa dell’inseguitrice Gioia del Colle, una delle formazioni più preparate del girone e non solo.

Domotek Volley – Castellana 3-0

Primo set stellare per il Capitano Domenico Laganà. Due ace, grande gioco con la squadra che lo segue a ruota. Castellana va sotto, subisce, soffre, rimonta, con orgoglio ed un super Cornetta. Si arriva dopo il punto venti in equilibrio, punto su punto. Il set point è per Laganà, il più lesto sotto rete Zornetta risponde per il 24 a 23. La giocata conclusiva del set è, tutta d’esperienza, sottorete di Enrico Lazzaretto per l’uno a zero Domotek (25 a 23).

Equilibratissimo anche il secondo set. Una bella schiacciata di Esposito fa parte di un andamento che scrive 7-7. Molto bene Marco Soncini. Il 12 a 8 passa dal muro di Stufano. Reggio Calabria prova a spingere e raggiunge il più 4, 17 a 13. Il diciottesimo punto è un nuovo ace di Laganà Lazzaretto, tra i migliori, con una pipe impattante firma il 20 a 15. Ancora Lazzaretto firma il ventunesimo punto con una schiacciata micidiale. Segue un colpo di Stufano(22-17).Lo stesso Stufano firma il set point poco dopo.

Laganà firma il colpo del 25 a 19.

Anche il terzo set parte bene per i reggini con una bella giocata sull’asse Esposito-Lazzaretto. Picardo sotto rete sigla il 4 a 2. L’undici a nove è il quarto ace serale di Laganà Un recupero monumentale di Lopetrone ed una successiva schiacciata di Lazzaretto fanno esplodere di gioia il Palacalafiore.

Il quinto ace di Laganà? E’ servito(13-9). Reggio Calabria s’invola con una grande giocata offensiva di Soncini(15-10). Il recupero super, poi dopo, arriva da Enrico Lazzaretto che fornisce un assist per Laganà che sigla il 17 a 12. L’ace di Picardo, davvero bello da vedere, rafforza ancor di più la riscossa reggina.(18-12). La premiata ditta Lazzaretto-Laganà si ripete per il 21-13. Il match point lo realizza Stufano(24-14). Il sigillo finale è tutto per Francesco Galipò, il più giovane del gruppo amaranto. Festa grande ed altri tre punti. 25 a 15 il finale di set.

Tabellino

Parziali: 25-23, 25-19, 25-15.

Domotek Volley: Giuliani, De Santis, Stufano 7, Galipò 1, Guarienti Zappoli, Picardo 5, Lopetrone, Esposito 1, Lamp, Murabito, Pugliatti, Laganà 23, Soncini 10, Lazzaretto 12. Allenatore: Polimeni. Assistenti: Vandir, Dal Pozzo.

Bcc Castellana Grotte: Marra 6, Mondello 1, Ciccolella 6, Guadagnini, Russo, Carta, Cappadona 1, Bux, Didonato, Renzo, Guglielmi, Iervolino 7, Cesaro 8, Zornetta 14. Allenatore: Barbone.

Articoli correlati