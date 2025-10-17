Reggio Calabria ospita la tappa dell’European Youth Basketball League

La manifestazione, patrocinata dall’Amministrazione comunale, è stata co-organizzato dalla Vis Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Torna a Reggio Calabria il grande basket internazionale. Il PalaCalafiore ha ospitato la conferenza stampa di presentazione dell’“European Youth Basketball League”. In riva allo Stretto fino al 19 ottobre una tappa della EYBL (European Youth Basketball League), prestigioso torneo internazionale di basket con giovani talenti provenienti da tutta Europa. Saranno presenti a Reggio Calabria 8 squadre: 2 italiane e 6 internazionali.

La manifestazione, patrocinata dall’Amministrazione comunale, è stata co-organizzato dalla Vis Reggio Calabria, fucina di talenti del basket giovanile reggino che già in passato ha ben figurato all’interno del torneo conquistandosi l’opportunità di diventare host e partecipante. Ad illustrare l’evento c’erano il sindaco Giuseppe Falcomatà, il presidente regionale del Coni , Tino Scopelliti, il presidente della Vis Reggio Calabria, Luigi di Bernardo, il presidente della Fip Calabria Paolo Surace e Martina Aho, vicepresidente Eybl.

«Si tratta di un evento che rientra nella programmazione messa in atto dall’Amministrazione comunale per valorizzare la città attraverso manifestazioni capaci di farla conoscere, riconoscere e riscoprire agli occhi del pubblico e di un parterre di caratura internazionale – ha evidenziato il sindaco Falcomatà – è particolarmente significativo poterlo fare nei rinnovati locali del PalaCalafiore: un motivo d’orgoglio per mostrare non solo le bellezze della nostra città, ma anche la qualità delle sue strutture sportive».

«Questo torneo giovanile internazionale, ospitato a Reggio – ha aggiunto il primo cittadino – rappresenta un’occasione importante che potrebbe permetterci di conoscere da vicino quelli che saranno i campioni di domani. Come Amministrazione non ci limitiamo a partecipare e patrocinare, ma sosteniamo concretamente questa iniziativa. Mi auguro che possa diventare per le famiglie dei nostri ragazzi un momento di aggregazione e un’occasione per trascorrere un fine settimana all’insegna del bel clima e della sana passione sportiva».