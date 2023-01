Reggio Calabria, prima riunione d'anno del Direttivo cittadino della Lega - Tempostretto

Incontro in modalità mista: il Coronavirus costringe proprio il neosegretario reggino Barreca a partecipare in remoto alla riunione di partito

REGGIO CALABRIA – A Reggio città, la Lega non ha iniziato il 2023 nel segno del torpore. Anzi.

Già il 9 gennaio s’è riunito il Direttivo cittadino di Reggio Calabria, incontrando il neosegretario reggino Nicola Barreca, costretto dal Covid a partecipare in remoto alla riunione coi 6 membri del Direttivo.

Riunione in modalità mista. Proposte politiche “di prossimità”

Si trattava della prima ‘vera’ riunione dopo la designazione dell’intero Direttivo e dello stesso neosegretario cittadino del Carroccio, avvenuta il 18 dicembre, eccettuato giusto un incontro informale di natura organizzativa e per gli auguri natalizi nei giorni immediatamente successivi all’elezione.

Su invito di Barreca, i componenti del Direttivo hanno formulato proposte per l’azione politica sul territorio. Per esempio, consulenza gratuita offerta da professionisti su problematiche legate a mutui e prestiti; verifica delle agevolazioni statali in aiuto alle famiglie; presenza ‘fisica’ nei quartieri per raccogliere le istanze dei cittadini sui problemi della propria zona.

Recupero: «Questo Direttivo rinvigorirà il Carroccio reggino»

E del resto, radicamento sul territorio & tutela dei cittadini restano il “mantra” leghista: così, il Direttivo ha stabilito che, a partire già dai prossimi incontri, si confronterà coi propri rappresentanti istituzionali per contribuire a elaborare le azioni di loro competenza a tutti i livelli. Sempre nell’auspicio che alla prossima occasione il segretario Barreca possa partecipare ‘in presenza’.

Soddisfazione è stata espressa dal segretario provinciale del partito, Franco Recupero: «Sono certo del proficuo impegno del direttivo cittadino, non fosse altro per la capacità, serietà ed abnegazione dei componenti della struttura – così Recupero –. Professionisti ed imprenditori che sapranno dare vigore e forza al movimento sul territorio reggino».

