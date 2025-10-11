Reggio. Camper dell’Ascolto, Cardia: “iniziativa che porta l’ascolto e il sostegno psicologico tra la gente”

L’iniziativa, accolta con entusiasmo da numerosi partecipanti, punta a promuovere la cultura dell’ascolto, del sostegno e della vicinanza

REGGIO CALABRIA – Una splendida mattinata di sole ha fatto da cornice, ieri, all’appuntamento sul Lungomare Falcomatà per la tappa inaugurale de “Il Camper dell’Ascolto”, il progetto promosso dalle associazioni FARE X BENE e OLTRE, che porta nelle piazze della città un servizio di consulenza psicologica gratuita aperto a tutti i cittadini.

L’iniziativa, accolta con entusiasmo da numerosi partecipanti, punta a promuovere la cultura dell’ascolto, del sostegno e della vicinanza, offrendo uno spazio di dialogo e aiuto psicologico accessibile e informale, direttamente nei luoghi della vita quotidiana.

Una iniziativa supportata dal Consigliere Comunale Mario Cardia, che ha espresso parole di forte apprezzamento per il progetto:

“Con grande piacere e profondo apprezzamento – ha dichiarato Cardia – desidero esprimere le mie più vive congratulazioni all’Associazione FARE X BENE e OLTRE per l’avvio dell’iniziativa ‘Il Camper dell’Ascolto’ a Reggio Calabria, che offrirà consulenza psicologica gratuita nelle piazze della città. È un progetto che mette al centro il valore dell’ascolto, della presenza e del sostegno, rompendo barriere e avvicinando il servizio psicologico alle persone nei luoghi della vita quotidiana.”

Cardia ha inoltre sottolineato l’importanza di affrontare con sensibilità e impegno il tema della salute mentale, ancora troppo spesso marginalizzato nel dibattito pubblico, evidenziando come “iniziative di questo tipo meritino sostegno, condivisione e partecipazione da parte di tutti gli attori sociali, istituzionali e cittadini”.

Il progetto, che proseguirà da ottobre a dicembre, prevede diverse tappe nei quartieri e nelle piazze di Reggio Calabria, per garantire una presenza diffusa e inclusiva del servizio.

“A nome mio e di quanti credono in una comunità che non lascia indietro nessuno – ha concluso il Consigliere – rinnovo le mie felicitazioni alle associazioni promotrici e alla psicologa responsabile del progetto, dott.ssa Fabiana Cristiano, per questa iniziativa virtuosa, che mi auguro possa diventare un modello replicabile anche in altre città italiane.”

L’iniziativa rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il benessere psicologico e la cohesione sociale, dimostrando come l’ascolto e la solidarietà possano diventare strumenti efficaci di crescita collettiva.