Reggio. Cannizzaro: "In città ritorna la Scuola Nazionale dell’Amministrazione" - Tempostretto

L'annuncio è tato dato dal deputato Francesco Cannizzaro, nella sede di Forza Italia nel corso di una conferenza stampa alla presenza del ministro Zangrillo

REGGIO CALABRIA – “Un polo formativo importante che dà blasone e sostanza alla nostra Città e alla nostra Regione. Con il Presidente Roberto Occhiuto, l’abbiamo fortemente voluta qui e ringrazio il mio amico Ministro Paolo Zangrillo e tutta Forza Italia per aver appoggiato questa volontà”. Lo ha annunciato il deputato Francesco Cannizzaro, nella sede del Coordinamento provinciale di Forza Italia durante la conferenza stampa alla presenza del Ministro per la Pubblica Amministrazione, il senatore Paolo Zangrillo. La Scuola Nazionale dell’Amministrazione che sorgerà a Palazzo Zani è la terza in Italia. “È un’attenzione nei confronti della Calabria e in questo caso di Reggio Calabria che vorrebbero forse tutte le città d’Italia e che pochissime città d’Italia e che regioni d’Italia avranno. Un percorso che è stato anche facilitato per un gioco di squadra istituzionale non partitico. Il tutto grazie all’università Mediterranea di Reggio Calabria. Stiamo preparando il terreno per quando arriveremo alla guida della città e della Città Metropolitana per riportare Reggio dove merita visto che la città è stata stuprata”.

La Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), è stata fondata nel 1957 come parte integrante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è l’istituzione deputata a selezionare, reclutare e formare funzionari e dirigenti pubblici e costituisce il punto centrale del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, istituito per migliorare l’efficienza e la qualità della Pubblica Amministrazione italiana. Il corpo docente della SNA è composto da esperti provenienti dal mondo accademico, dai ruoli della pubblica amministrazione e dalle organizzazioni internazionali.