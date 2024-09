Reggio celebra il Santo Patrono della Città Metropolitana San Gaetano Catanoso

San Gaetano Catanoso oltre a essere il patrono della Città Metropolitana è anche quello del Corpo di Polizia metropolitana

REGGIO CALABRIA – Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha preso parte alla processione in onore di San Gaetano Catanoso, patrono della Città Metropolitana e del Corpo di Polizia metropolitana.

Nel quartiere di Spirito Santo, a Reggio Calabria, Falcomatà ha indossato il tradizionale fazzoletto giallo e percorso, insieme a tanti fedeli fra i quali il consigliere delegato Filippo Quartuccio e al comandante della Polizia metropolitana Francesco Macheda, la strada che separa la chiesa del rione dal santuario che porta il nome del santo di Chorio di San Lorenzo.

“Un’importante, bellissima e sentita processione” ha detto il sindaco Falcomatà riflettendo su un evento che “succede ad una settimana intensa di attività per la nostra Madonna della Consolazione”. “Gaetano Catanoso – ha detto – Santo Patrono della Città Metropolitana è un santo che è ben radicato in diversi centri del nostro territorio, in particolare nell’area di Spirito Santo e Reggio Campi, dove insiste una comunità viva, molto devota e numerosa, protagonista di questa splendido momento di fede al quale partecipiamo in maniera convinta spinti da ciò che, in vita, san Gaetano ha fatto per il nostro territorio”.

Per Filippo Quartuccio, San Gaetano “è il santo reggino, umile, vicino ai poveri che ha generato bene per la città vivendo in una comunità piegata dalla guerra e dalla povertà”. “Ha saputo lasciare un segno tangibile del suo impegno per la gente”, ha ricordato Quartuccio pensando alla Congregazione delle suore veroniche del volto santo che “opera molto proficuamente nel nostro territorio ed a Chorio di San Lorenzo dove insiste la casa del santo”.

“E’ importante essere a questa processione – ha continuato il consigliere metropolitano – per rendere omaggio e commemorare san Gaetano. Per la comunità parrocchiale del quartiere è un momento intimo, importante e culturalmente elevato. E’ una testimonianza della fede del nostro rione, devoto alla figura di santo Catanoso, ad un mese dalla ricorrenza della sua canonizzazione”. “La Città Metropolitana – ha concluso Filippo Quartuccio – col sindaco Falcomatà, è sempre presente accanto al patrono della Città Metropolitana e della Polizia metropolitana”.