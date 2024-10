Reggio. Centri di mobilita’, R.E.D.: “1 milione di euro di investimenti per l’Area Grecanica”

Il progetto voluto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria sui centri di mobilità punta a migliorare le infrastrutture essenziali

REGGIO CALABRIA – “Riteniamo da sempre che la città Metropolitana di Reggio Calabria possa essere un valore aggiunto per l’intera regione e rilanciamo sulla necessità di connettere e potenziare tutti i comuni che la compongono tra loro per rilanciare le caratteristiche di ogni singolo comune e di ciò che li caratterizza”. E’ quanto dichiarano Filippo Burrone, Antonino Castorina e il vice sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace.

“All’intero della strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), sostenendo un programma che, in collaborazione con la Commissione Europea, mira a rilanciare le aree meno servite del Paese ed un investimento di 1 milione di euro, il progetto voluto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria sui centri di mobilità punta a migliorare le infrastrutture essenziali per garantire un accesso agevolato ai servizi pubblici, promuovendo una maggiore attrattività dell’area e rispondendo ai bisogni delle comunità locali. L’intervento – spiega il vice Sindaco della città Metropolitana di Reggio Calabria che ha seguito l’iter – prevede la creazione di un Centro di Mobilità di 1° livello e di più Centri di 2° livello, strutture essenziali per rafforzare il sistema di trasporto nell’Area Grecanica. Queste infrastrutture conclude Versace offriranno ai residenti mezzi moderni e una rete più efficiente di collegamenti, favorendo una mobilità più integrata e accessibile. Come gruppo politico R.E.D. – concludono Burrone, Castorina e Versace – proseguiremo il nostro percorso in ogni comune della città Metropolitana offrendo proposte e risposte concrete alle criticità che oggi esistono e nell’esigenza di concretizzare e rendere fruibili tutti gli investimenti già messi in cantiere dai vari livelli istituzionali”.