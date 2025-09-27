 Reggio. Con la sua inaugurazione, ha aperto il villaggio Comics 2025

Reggio. Con la sua inaugurazione, ha aperto il villaggio Comics 2025

Redazione

Reggio. Con la sua inaugurazione, ha aperto il villaggio Comics 2025

Tag:

sabato 27 Settembre 2025 - 08:39

REGGIO CALABRIA – “Una manifestazione che cresce e che fa crescere anche la nostra città, considerate le presenze attese in questi giorni. Il Reggio Calabria Comics è entrato ormai pienamente nel sentire cittadini, offrendo ai moltissimi appassionati del settore, non sono in città ma anche nel comprensorio, diversi momenti di incontro e confronto comune. Siamo lieti che in questa edizione ci sia stato un coinvolgimento ampio anche delle istituzioni, dal Comune, alla Città metropolitana, ma penso anche l’Università Mediterranea e Poste Italiane che hanno reso omaggio all’evento con uno speciale annullo filatelico.

Grazie a questo il nome di Reggio Calabria e il suo Comics gireranno per tutta l’Italia e ci fa davvero piacere perché contribuirà a migliorare l’immagine della nostra città. Chi visiterà il Comics quest’anno potrà apprezzare tutto questo, dal fantastico mondo dei fumetti e a tutto il ciò che ruota attorno, dalla musica ad attori che prestano la voce a personaggi animati dei cartoni animati e delle reclame. Complimenti a tutti ed in particolare agli organizzatori”. Così il sindaco metropolitano e di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, partecipando all’inaugurazione del villaggio Reggio Calabria Comics, ospitato a Reggio Calabria, presso il Palabenvenuti nel piazzale Botteghelle.


0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
“Mi cattu u Messina”, dalla parabola Acr al videoclip AI che riaccende i tifosi
Unime. Scienza, musica e spettacoli per la notte delle ricercatrici
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED