Reggio. Confronto su ‘La difesa dei diritti dell’uomo, il tema della giustizia italiana ed europea’

Il sindaco Falcomatà è intervenuto all'evento promosso dal circolo Rhegium Julii e Rotary, patrocinato dalla Città metropolitana

REGGIO CALABRIA – “Ringrazio il Rhegium Julii, nelle persone del presidente Giuseppe Bova e Mario Musolino per aver organizzato questa ennesima iniziativa di riflessione nella nostra città su un tema importante e attuale, come quello dei diritti umani. Rivedo con piacere molte persone con le quali ho condiviso percorsi universitari e altre iniziative molto interessanti, quali Anna Nesci e Giampaolo Latella. Saluto anche la nostra garante dei diritti dei detenuti, Giovanna Russo e gli rinnovo i complimenti per l’ultima attività, di qualche giorno fa, proprio qui a palazzo San Giorgio, con la presenza del giudice Ardita. E’ stato un altro altissimo momento istituzionale di confronto, di dibattito e di discussione, come lo è stato nella giornata dei Diritti umani, insieme a tanti studenti delle scuole con l’avvocato Lipari. Mi piace ricordare questi tre ultimi eventi che sono passati in rapida successione che però ci devono fare rendere conto di quanto la nostra città, effettivamente, su questi temi, molto attuali sul piano nazionale ed internazionale, stimoli un elevato livello di confronto culturale, sociale e politico sulla capacità delle istituzioni di affrontare con piglio determinati problemi. Ritengo sia importante ribadire quanto la nostra città non stia guardare su questi temi, ma in maniera orizzontale, attraverso l’impegno delle associazioni, delle organizzazioni locali, sia presente su questo dibattito. Mi piacerebbe che su questo impegno concreto dei Diritti umani a Reggio Calabria, anche l’informazione faccia uno sforzo comunicativo in più per raccontare anche gli aspetti positivi di quanto viene fatto. Penso ad esempio alla gestione dei beni confiscati alla criminalità e al loro riutilizzo per fini sociali ed assistenza alle fasce più deboli”. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, intervenendo al convegno ‘La difesa dei diritti dell’uomo, il tema della giustizia italiana ed europea’, promosso dal circolo Rhegium Julii e Rotary, patrocinato dalla Città metropolitana.