Reggio. Consegna de "Il Mio Diario" nelle scuole della città e della provincia - Tempostretto

territorio nazionale. Per la provincia reggina, la cerimonia di presentazione del progetto editoriale della Polizia di Stato si è svolta questa mattina presso la scuola primaria “De Amicis” dell’Istituto

L’incontro con gli studenti delle classi quarte dell’Istituto Comprensivo “De Amicis Bolani” si è svolto, nel pieno rispetto della vigente normativa anti Covid, nella cornice dello spazio

antistante l’Istituto Scolastico, ed ha visto una breve esibizione del Reparto Cinofili della Questura. L’agenda propone le avventure di Vis e Musa, il pappagallino GEA e gli amici a quattro zampe Lampo e Saetta, accompagnati dal famoso topo giornalista Geronimo Stilton. Il diario vuole essere un valido supporto alla didattica e sui temi dell’inclusione sociale, del corretto utilizzo di internet e dei social network, della salute, dello sport, dell’ambiente, dell’educazione civica, nonché, dell’educazione stradale, del bullismo e del cyber-bullismo.

Il progetto è stato realizzato anche quest’anno grazie all’intervento del PON Legalità 2014 –

2020 FESR FSE, il Programma Operativo Nazionale gestito dal Ministero dell’Interno e finanziato

da fondi europei, che sostiene progetti volti a favorire il rafforzamento delle condizioni di legalità

per i cittadini e le imprese. L’edizione 2022/2023 è stata distribuita ai ragazzi che frequentano la classe 4^ della scuola primaria delle Province di Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Campobasso, Caserta, Chieti, Cosenza, Enna, Fermo, Ferrara, Frosinone, Gorizia, Matera, Monza e Brianza, Oristano, Palermo, Perugia,

Reggio Calabria, Salerno, Savona, Siena, Trento, Vercelli, Vicenza. Il progetto, che ha visto la collaborazione del Ministero dell’Istruzione, ha raggiunto quest’anno la tiratura di 100.000 copie, la più alta produzione annuale tra tutte le edizioni dell’agenda. Fino ad oggi, il progetto ha consentito di raggiungere oltre 430.000 studenti su tutto il territorio nazionale. Da oggi, la Polizia di Stato di Reggio Calabria consegnerà a tutti gli Istituti Scolastici di Reggio Calabria e provincia le agende de “Il Mio Diario” agli alunni che frequentano la classe IV elementare.