Reggio. Consegnati i lavori della palestra della sede distaccata “Guglielmo Marconi”

Il vice sindaco Versace: "un intervento necessario per garantire la fruibilità di tutti gli spazi ai nostri studenti"

REGGIO CALABRIA –Sono stati consegnati i lavori della Palestra della sede distaccata “Guglielmo Marconi” dell’Istituto Gullì, elaborati dal progettista, l’architetto Udardi sotto il RUP Vincenzo Arfuso . L’Istituto infatti per rispondere all’incremento della domanda da parte degli utenti ha istituito la sua sede staccata proprio presso il plesso sito in via Borrace Crocevia. Gli interventi previsti sono per un importo complessivo di 107.233,54 euro mirano a rendere nuovamente funzionale lo spazio adibito a palestra, allo stato non agibile e a integrare soluzioni estetiche che contribuiscano al miglioramento complessivo del contesto architettonico.

Più nel dettaglio, i lavori che verranno realizzati prevederanno per quanto riguarda l’interno il completamento dei lavori relativi all’installazione delle finestre della Palestra e la sostituzione di due

grandi vetrate situate nel corridoio di accesso alla palestra stessa, al fine di garantire una maggiore protezione degli spazi interni e di creare un ambiente fruibile e funzionale. Per quanto riguarda l’area

esterna il lavoro prevederà la posa in opera della canalizzazione delle acque piovane, nuove tubazioni in pvc , la realizzazione di un massetto nell’area compresa tra il blocco aule e la palestra stessa nonché un prolungamento dell’aiuola esistente.

“Un intervento necessario per garantire la fruibilità di tutti gli spazi ai nostri studenti”. Ha affermato il vice Sindaco Metropolitano Versace. “La palestra è un ambiente vitale che consente ai ragazzi di poter

migliorare le loro condizioni di studio e di sport, promuovendo la socializzazione, l’inclusività”.