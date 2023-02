Reggio. Consegnati i lavori di riqualificazione della Piscina comunale - Tempostretto

Investimento per 5 milioni di euro frutto della collaborazione fra Palazzo San Giorgio e "Sport e Salute"

REGGIO CALABRIA – Sono stati consegnati, questa mattina, i lavori di riqualificazione della piscina comunale, un intervento che andrà a riorganizzare l’area del Piazzale della Pace con la nascita di un nuovo polo sportivo nella zona sud della città. L’investimento, per un totale di 5 milioni di euro, è frutto della collaborazione fra il Comune ed il Coni nazionale e regionale che ha consentito la destinazione di un finanziamento dal fondo “Sport e Periferie”, attraverso la società dello Stato “Sport e Salute”.

I presenti

«E’ un bel giorno per Reggio ed i reggini», hanno commentato l’assessore ai Lavori pubblici, Rocco Albanese, ed il consigliere comunale delegato a Sport ed Edilizia sportiva, Giovanni Latella, nell’affidare alla ditta assegnataria un’area che, per il prossimo anno e mezzo, sarà cantiere. Per l’occasione, erano presenti anche Walter Malacrino, direttore regionale di “Sport e Salute”, ed Antonello Scaiola, presidente del Comitato italiano paraolimpico Calabria. «Continua il percorso avviato dal sindaco Giuseppe Falcomatà – hanno ricordato Albanese e Latella – che, nelle proprie linee di mandato, ha previsto lo sviluppo e la crescita delle pratiche sportive attraverso la realizzazione e l’ampliamento di impianti all’avanguardia. La nuova piscina comunale, infatti, andrà ad aggiungersi a quella già esistente a Parco Caserta, offrendo maggiori possibilità a quanti amano le discipline legate al nuoto».

Fase delicata

«L’attività di cantiere – hanno precisato l’assessore ed il consigliere delegato – proseguirà con la demolizione dei manufatti presenti per consentire la successiva riqualificazione dell’intero impianto sportivo che prevede, fra le altre cose, la rigenerazione della vasca coperta e delle strutture di servizio e di supporto. Nelle fasi successive alla consegna, vigileremo affinché vengano rispettati i tempi e le modalità di realizzazione dei lavori». Nel ringraziare i vertici di Sport e Salute, nella persona del direttore regionale Walter Malacrino, i presidenti del Coni nazionale e regionale, Giovanni Malagò e Maurizio Condipodero, ed il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, l’assessore Albanese ed il consigliere Latella si sono detti «felici per l’avvio di una fase delicata e molto importante per il sistema sportivo cittadino».

Il progetto finito

«Il territorio – hanno affermato – attende da tantissimi anni il restyling di un’opera che ha segnato la storia di molti atleti ed appassionati. Ridiamo vigore, dunque, ad un comparto che, giustamente, attendeva risposte precise e che, nella piscina comunale, riconosce un autentico punto di riferimento». «Adesso – hanno concluso Albanese e Latella – attendiamo, con fiducia ed impazienza, di poter vedere l’opera ultimata. Seguiremo, con scrupolosità ed attenzione, ogni avanzamento dei lavori fino al giorno in cui, insieme alla città, potremo finalmente celebrare quello che sarà un momento di festa».