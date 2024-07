Reggio. Consegnato ad Atam un nuovo scuolabus per i bambini delle scuole reggine

REGGIO CALABRIA – Il Comune di Reggio ha consegnato ad Atam un nuovo scuolabus che consentirà il potenziamento del servizio di accompagnamento per gli studenti del comprensorio reggino. È stato possibile procedere alla fornitura di questo scuolabus attraverso un finanziamento Poc 2014/2020, relativo a somme destinate al potenziamento della mobilità e dei trasporti per il Comune di Reggio Calabria. Una possibilità legata alla particolare attenzione che l’Amministrazione ha da sempre nei confronti delle famiglie che poi fruiranno del servizio. Alla consegna del mezzo erano presenti il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessore all’Istruzione Anna Briante, il funzionario comunale Antonino Artuso e, per il Cda di Atam, Melina Sangiovanni, e gli ingegneri Nino Russo e Domenico Iannò.

La spesa è di 72mila euro di base d’asta, aggiudicato per 71mila euro più Iva. Lo scuolabus ha 32 posti ed è dotato di aria condizionata e di tutte le nuove tecnologie, airbag e sistemi di autobloccaggio, luci al led per consentire ai bambini di viaggiare nelle migliori condizioni possibili.

Come hanno evidenziato il sindaco e l’assessore: «L’obiettivo dell’Amministrazione è di incrementare il servizio di trasporto pubblico, uno dei due servizi a domanda individuale che sono gestiti dall’Assessorato all’Istruzione, oltre alla mensa. La domanda di trasporto pubblico è aumentata negli anni e, di conseguenza, cerchiamo di aumentare anche i mezzi attraverso i quali il servizio viene erogato. Si tratta di un servizio reso su tutto il territorio comunale, anche nelle zone più impervie e garantisce la frequenza scolastica combattendo la dispersione ma soprattutto decongestiona il traffico cittadino che diversamente sarebbe incrementato dalla presenza delle auto dei genitori che accompagnano i bambini a scuola».

«Si tratta di un servizio di cui si occupa con accuratezza Atam – hanno proseguito Falcomatà e Briante – su ogni bus oltre all’autista, c’è un assistente che si occupa della salita e della discesa dei bambini e di tutte le necessità che si possono manifestare nel corso del percorso. In futuro si sta pensando all’acquisto di nuovi bus sia per l’incremento del servizio, sia per la sostituzione di quelli più datati».