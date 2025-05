Reggio. Consegnato un pulmino per il trasporto di persone con disabilità all’associazione Agi2000

L'iniziativa di solidarietà, è stata promossa dalla Società Pmg, nei locali dell'Istituto Righi del Polo tecnico professionale Righi - Boccioni - Ferm

REGGIO CALABRIA – “Una bellissima storia che coinvolge l’imprenditoria sana e onesta della nostra città, è una nuova dimostrazione dell’ennesimo atto di amore dei nostri cittadini nei confronti delle associazioni del territorio, in questo caso di chi opera a sostegno delle fragilità e della disabilità in generale, come da molti anni fa Agi 2000. Mi sento di ringraziare la società Pmg per aver messo in campo questo progetto sulla mobilità e sull’accessibilità, naturalmente anche l’istituto Righi della nostra città. E’ una bella immagine di squadra, nella quale l’Amministrazione comunale ha avuto il ruolo di sensibilizzare la partecipazione di tante realtà imprenditoriali e anche di tanti singoli cittadini che hanno voluto contribuire all’acquisto di un pulmino che consentirà ai ragazzi di Agi 2000 di spostarsi meglio per le varie attività che faranno nella nostra città e, magari, anche di scoprire e riscoprire le bellezze del nostro territorio”. Così il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, partecipando oggi alla cerimonia di consegna di un pulmino, per trasporto disabili, da parte di Pgm società benefit per l’impatto positivo, alla storica associazione di volontariato Agi 2000. La manifestazione, dal titolo ‘Città ad impatto positivo’, si è svolta presso l’Istituto scolastico ‘Righi’, del Polo tecnico professionale Righi – Boccioni – Fermi di Reggio Calabria, alla presenza, inoltre degli assessori comunali reggini, Lucia Nucera, politiche sociali, Anna Briante, istruzione e Carmelo Romeo, città europea e resiliente, della dirigente scolastica Anna Maria Cama, della Presidente di Agi 2000 Sara Bottari e di Gianbruno Salvatore per Pmg, società che contribuirà, inoltre a momenti di formazione per gli studenti del ‘Righi’. L’incontro è servito anche per ringraziare tutti i partner privati che hanno contribuito all’acquisto del pulmino.