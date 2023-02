Reggio, controlli abusivismo: sanzioni per 18mila euro a 6 commercianti - Tempostretto

Sottoposto a sequestro circa un quintale di ortaggi, frutta e verdura (poi donato a due onlus) ad ambulanti attivi in largo Botteghelle e in centro città

REGGIO CALABRIA – In attuazione d’apposito impegno d’intensificare i controlli antiabusivismo commerciale assunto in sede di Cosp (il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica), la Polizia locale negli ultimi due giorni ha svolto una serie di servizi mirati.

Gli stessi hanno consentito di sottoporre a sequestro circa un quintale di ortaggi, frutta e verdura venduti senza le autorizzazioni di legge, comminare sanzioni amministrative per per circa 18mila euro a 6 commercianti non in regola sia in area mercatale – questo al ‘classico’ mercato settimanale di largo Botteghelle – che in altre zone, in centro città.



Grazie all’immediata disponibilità del Suap, s’è potuto procedere immediatamente alla donazione della merce – ovviamente deperibile – a due onlus.

