Reggio. Dal 24 maggio al Palazzo della Cultura la mostra “L’incontro – solo exhibition” di Larissa Mollace

REGGIO CALABRIA – Dal 24 maggio al Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” la mostra “L’incontro – solo exhibition” di Larissa MollaceSarà inaugurata il prossimo 24 maggio, alle ore 11:00 nelle sale del Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi”, la mostra “L’incontro – solo exhibition” di Larissa Mollace, a cura delle storiche dell’arte Antonella Aricò e Laura Mileto. Oltre all’artista ed alle curatrici, interverrà Filippo Quartuccio, Consigliere metropolitano delegato alla Cultura.

L’esposizione, visitabile fino al 31 luglio, vuole rappresentare l’arte come rito di memoria e presenza, mettendo in evidenza l’opera di Larissa Mollace quale invito al ricordo e alla cura, alla percezione del non-detto, di ciò che si nasconde tra le pieghe della memoria e degli affetti. Si tratta, dunque, di un vero e proprio percorso immersivo ed emotivo attraverso cinque installazioni che affrontano il tema della presenza-assenza, della memoria e del sentimento amoroso e malinconico, in un dialogo tra arte contemporanea, psicologia e ritualità antica.