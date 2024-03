Reggio. Domani consiglio della Metrocity per l’approvazione del bilancio di previsione 

Verrà preso in esame la delibera per l'approvazione definitiva del bilancio di previsione finanziario 2024-2026

REGGIO CALABRIA -Domani sabato 9 marzo, torna a riunirsi il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, in prima convocazione alle 8.30 ed in seconda alle 9.30, l’aula Repaci di Palazzo Alvaro, guidata dal sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, prenderà in esame la delibera per l’approvazione definitiva del bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Il ritorno in aula segue di qualche settimana la prima approvazione preliminare del documento di bilancio ed il passaggio in sede di conferenza metropolitana.