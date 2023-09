Reggio. Domenica dall'Arena dello Stretto partirà la passeggiata della solidarietà di Ail - Tempostretto

I partecipanti, al momento, sono oltre 400, con una nutrita rappresentanza di giovani allievi della scuola carabinieri 'Fava-Garofalo' di Reggio Calabria".

REGGIO CALABRIA – Partirà domenica alle 10:15 dall’Arena dello Stretto, per raggiungere successivamente parco Pentimele il circolo tennis Polimeni. Stiamo parlando della settima edizione della Fitwalking for Ail. Una passeggiata benefica che sarà anche occasione per conoscere meglio le numerose esigenze di chi vive determinate situazioni sanitarie. “Un evento importante, – lo ha definito il sindaco facente funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace che ha partecipato alla presentazione – che va oltre il valore simbolico, perché offriamo vicinanza e solidarietà nei confronti di un’associazione, l’Ail, che fa tanto nel nostro territorio e quindi non smettiamo mai di dire grazie”.

Alla conferenza di presentazione ha preso parte la presidente della sezione Ail Reggio Calabria-Vibo Valentia, Giusy Sembianze che ha posto in evidenza “l’attività di supporto dell’associazione ai pazienti ematologici e alle famiglie, ricordando, tra l’altro, il finanziamento di borse di studio che stanno supportando la ricerca scientifica del Grande ospedale metropolitano. I partecipanti, al momento, sono oltre 400, con una nutrita rappresentanza di giovani allievi della scuola carabinieri ‘Fava-Garofalo’ di Reggio Calabria”.