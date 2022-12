REGGIO CALABRIA – Torna a riunirsi oggi il Consiglio metropolitano.

Al centro dei lavori d’Aula – previsti per le 14 della giornata odierna in prima convocazione, per le 15 in seconda istanza ove la prima convocazione risultasse deserta -, l’approvazione del Dup (il Documento unico di programmazione) e il Bilancio di previsione per le annualità 2023-2025.

