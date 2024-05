Reggio. Era di Catania l’uomo accoltellato mortalmente e abbandonato davanti l’ospedale

Il trentenne sarebbe stato accoltellato durante una rapina andata a male. Due persone fermate

REGGIO CALABRIA – Era di Catania ed aveva 30 anni, l’uomo deceduto, in seguito ad un accoltellamento, ieri nei giardini davanti l’Ospedale Morelli. Il trentenne, da quanto trapelato (che poi è la tesi degli inquirenti sulla quale stanno lavorando), sarebbe stato vittima di un accoltellamento mortale avvenuto ieri mattina a Reggio Calabria durante una rapina andata a male. Le indagini sono condotte dai dai carabinieri e dalla squadra mobile reggina e sono coordinate dal procuratore Giovanni Bombardieri e dal sostituto Nunzio De Salvo. Inoltre è stata anche individuata l’auto, utilizzata prima per la rapina e poi accompagnare la vittima all’ospedale, una Fiat Punto trovata agli imbarcaderi per la Sicilia di Villa San Giovanni.

Gli investigatori avrebbero rintracciato anche due persone che stavano cercando di rientrare a Catania ma non ci sono riusciti perché anche un altro di loro è rimasto ferito e, a causa delle sue precarie condizioni, è stato costretto al ricovero nell’ospedale Messina dove è vigilato dalle forze di polizia. La Procura, adesso, sta tentando di ricostruire tutta la vicenda per capire dove sarebbe avvenuta la tentata rapina e la dinamica che ha portato all’accoltellamento del trentenne deceduto ed al ferimento dell’altro. Proprio in queste ore, gli inquirenti stanno visionando alcune immagini dei sistemi di videosorveglianza che potrebbero fornire alcuni dettagli ed aiutare a risalire ai responsabili dell’omicidio.