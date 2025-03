Reggio. È morta l’attrice Nadia Cassini

Si è spenta quest'oggi a Reggio, dove aveva scelto di vivere negli ultimi anni, dopo il matrimonio con un cittadino reggino

REGGIO CALABRIA – Era nata come Gianna Lou Müller durante una tournée dei genitori, ballerini e attori di vaudeville, a Woodstock, nello stato di New York, il 2 gennaio 1949, da padre statunitense di origini tedesche, Harrison Müller, e da madre statunitense di origini italiane, Patricia Noto. Aveva preso il nome d’arte di Nadia Cassini dopo le nozze con il giornalista Igor Cassini Loiewski (1915-2002): si sposarono nel 1969, lui 54enne era al suo quarto matrimonio e lei appena 20enne, e divorziarono nel 1972. In seguito ha avuto una relazione con l’attore greco Yorgo Voyagis e dalla loro unione è nata la figlia Kassandra. Si è spenta quest’oggi a Reggio Calabria, città che l’aveva accolta e dove aveva scelto di vivere negli ultimi anni, dopo il matrimonio con un cittadino reggino.

Arrivata da New York in Italia, al seguito del marito Igor, giunto a Roma per gestire la casa di moda del fratello Oleg, agli inizi degli anni Settanta, con il suo corpo perfetto e la bellezza ingenua divenne una delle interpreti ideali di quei film ‘scollacciati’ che fecero la fortuna dei botteghini italiani in quel decennio, rendendo popolari un gran numero di attori, al cui fianco Nadia Cassini recitò spesso: Lino Banfi, Alvaro Vitali, Mario Carotenuto, Renzo Montagnani, Lando Buzzanca, tra gli altri. Dopo piccole parti in alcune pellicole – ‘Il divorzio’ di Romolo Guerrieri e ‘Il dio serpente’ di Piero Vivarelli, entrambe del 1970, ‘Mazzabubù… Quante corna stanno quaggiù?’ (1971) di Mariano Laurenti, ‘Quando gli uomini armarono la clava e… con le donne fecero din-don’ (1971) di Bruno Corbucci – tornò brevemente negli Usa, dove recitò in ‘Colpiscono senza pietà’ (1972) di Mike Hodges.

Il cordoglio del sindaco Giuseppe Falcomatà

“E’ stata un’icona di stile e di talento, capace di spaziare tra cinema, televisione e musica. Le sue capacità artistiche e la sua bellezza l’hanno resa una delle figure più amate della commedia italiana degli anni ’70 e ’80” ha affermato il sindaco Giuseppe Falcomatà.

“E’ significativo che l’attrice abbia scelto di vivere in questi ultimi anni proprio nella nostra città, circondata dall’affetto di tanti reggini che riconoscevano in lei il talento di un’artista poliedrica, per lunghi anni al centro della scena cinematografica italiana e molto conosciuta anche all’estero. Ai suoi familiari – ha concluso Falcomatà – e ai tanti reggini che hanno avuto modo di conoscerla in questi anni, giunga il cordoglio della comunità metropolitana”.