"Reggio è morta", manifestazione rinviata per maltempo - Tempostretto

Il corteo popolare da piazza De Nava fino a piazza Italia - promosso dall'area di centrodestra - si svolgerà domenica 4 dicembre

REGGIO CALABRIA – La situazione si presta un po’ a parafrasare l’umorismo yiddish di Woody Allen: Marx è morto, Dio è morto… e anch’io mi sento poco bene. Infatti, se gli organizzatori dell’autodefinito “corteo popolare” previsto per il pomeriggio di oggi, prendendo spunto da situazioni incresciose come «servizi inesistenti» o «tasse alle stelle» urlavano, nell’annunciare l’iniziativa, che «Reggio è morta»… beh, forse anche i promotori “non stanno molto bene”.

Infatti è risultata sufficiente una giornata di (ampiamente previsto) maltempo per scoraggiare la “discesa in piazza”. Il corteo, fanno sapere gli organizzatori di centrodestra che tentano – anche in questo modo – la famigerata “spallata” alla governance di Comune e Città metropolitana di Reggio Calabria, è «rinviato». I promotori rendono noto che la manifestazione si svolgerà domenica 4 dicembre: immutato il tragitto, da piazza De Nava a piazza Italia. E anche lo scopo: raccogliere quante più adesioni possibile al manifestato “scontento” popolare.