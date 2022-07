Reggio. Elezione Rettore Zimbalatti, i complimenti del presidente di Confindustria - Tempostretto

"Il nuovo Rettore sarà di certo in grado di creare sviluppo, vista la grande passione che da sempre mette al servizio delle nuove generazioni"

REGGIO CALABRIA – In questi giorni, tra i tanti messaggi di auguri e di complimenti per l’elezione del nuovo Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, sono giunti anche quelli del presidente di Confindustria di Reggio Calabria, Domenico Vecchio, il quale rivolge i migliori auguri di buon lavoro. “L’elezione del Professor Zimbalatti è una bella notizia, – commenta il presidente degli industriali reggini – siamo certi che con lui alla guida, si darà il via ad un nuovo corso per il nostro Ateneo, fiore all’occhiello della città e dell’intera regione. La nostra terra ha bisogno di rilanciarsi e l’Università rappresenta il fulcro di questa necessaria ripartenza“, rimarca. “Il nuovo Rettore – conclude Vecchio – sarà di certo in grado di creare sviluppo, vista la grande passione che da sempre mette al servizio delle nuove generazioni, formando giovani in grado di affrontare le sfide della nostra società”.