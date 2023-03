Reggio. Empori della Solidarietà: pubblicato il bando per nuclei familiari fragili - Tempostretto

La soddisfazione dell'Assessore Demetrio Delfino: "Un ulteriore segno di attenzione per i diritti delle persone più fragili"

REGGIO CALABRIA – L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha pubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione di nuclei familiari in condizione di disagio socioeconomico per l’accesso al servizio di Empori della solidarietà sui territori di Arghillà e Pellaro. A darne notizia in una nota l’Assessore al Welfare del Comune di Reggio Calabria Demetrio Delfino. L’attività si inserisce nell’ambito della programmazione promossa dall’Ente nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Pon Metro, ed è rivolta a nuclei familiari in condizioni di disagio lavorativo, economico e sociale che possono avvalersi del sostegno degli Empori della solidarietà individuati nei Poli territoriali di Arghillà e Pellaro, per il ritiro dei generi di prima necessità attraverso una card personale caricata con un punteggio a scalare.

Le modalità

Il servizio ha come finalità quella di creare dei punti di distribuzione completamente gratuiti, realizzati al fine di sostenere le famiglie che presentano un alto rischio di vulnerabilità materiale e sociale ovvero versano in condizione di reale difficoltà e di disagio familiare, lavorativo, economico e sociale, attraverso l’aiuto alimentare e l’accompagnamento relazionale per favorire il recupero della propria autonomia. L’Emporio della Solidarietà si configura come un Market solidale nel quale è presente una gamma di prodotti essenziali per la vita quotidiana delle famiglie: alimenti, prodotti per la casa, l’igiene personale e prodotti per l’infanzia. La distribuzione dei beni avviene senza la circolazione di denaro. Le persone hanno infatti a disposizione una tessera solidale, definita card, con punti a scalare e possono usufruire di tutti i servizi per un periodo massimo di sei mesi. Ai nuclei individuati mediante l’avviso, verrà consegnata una card, che consentirà loro di rifornirsi, nei giorni e negli orari che saranno comunicati dall’Emporio, delle merci messe a disposizione, nei limiti di “credito” definiti dall’Emporio.

Il link

“Una nuova importante misura di sostegno – ha affermato l’Assessore Delfino – che è rivolta alle persone in difficoltà, ai nuclei familiari disagiati che abitano nelle zone nord e sud della città. Il segno di un’attenzione che l’amministrazione comunale, su impulso delle linee di mandato individuate dal sindaco Falcomatà ed oggi portate avanti dal facente funzioni Brunetti, grazie al sostegno dei fondi comunitari dei quali la città è destinataria con la programmazione degli anni scorsi, sta promuovendo in riferimento alle persone più fragili. Un ringraziamento specifico – conclude Delfino – al Dirigente ed ai dipendenti del Settore Welfare che hanno lavorato con grande disponibilità per la stesura e la pubblicazione di questo importante avviso riservato a chi si trova in difficoltà”. I dettagli e le modalità di partecipazione al bando sono disponibili sul portale istituzionale dell’Ente www.reggiocal.it.