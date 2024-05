Reggio. Esplode una bombola di gas in una abitazione, un ferito

L'uomo ferito in modo lieve è uscito autonomamente dall'abitazione e trasportato presso presso il GOM per accertamenti

REGGIO CALABRIA – Ieri sera, una squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Verdirame, nel quartiere di Sbarre, in seguito ad una deflagrazione dovuta a una fuga di gas da bombola di GPL, in una abitazione al piano terra di uno stabile di 4 piani. Un uomo di nazionalità indiana stava cucinando, quando un’esplosione ha scaturito l’incendio. L’uomo ferito in modo lieve è uscito autonomamente dall’abitazione e trasportato presso presso il GOM per accertamenti.

Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco sono stati spenti i vari focolai all’interno della abitazione ed alla sua messa in sicurezza. Dalle prime ricostruzioni lo stabile presenta danni ingenti. In via precauzionale è stato evacuato l’intero stabile in attesa di ulteriori verifiche tecnico strumentali. Le famiglie hanno trovato ospitalità presso parenti. La perdita che ha causato l’esplosione, con un boato che ha scocco l’intero vicinato, è avvenuta in un’abitazione all’interno della quale si trovavano diverse bombole di gas.