Reggio. “Estate dei quartieri”, Romeo: “anche nelle nostre periferie si terranno eventi programmati”

È stato pubblicato dal Settore UPI Economia urbana, occupazione, gestione procedimenti di gara e negoziali del Comune l’elenco delle associazioni ammesse

REGGIO CALABRIA – È stato pubblicato dal Settore UPI Economia urbana, occupazione, gestione procedimenti di gara e negoziali del Comune l’elenco delle associazioni ammesse per l’“Estate dei quartieri”. L’obiettivo era raccogliere proposte per l’assegnazione di contributi economici per la realizzazione di manifestazioni ed eventi mirati a valorizzare e rivitalizzare il tessuto sociale delle aree periferiche della città in occasione dell’Estate Reggina 2025. A disposizione 140mila euro da ripartire tra delle diverse ex circoscrizioni, finanziati nell’ambito del “Progetto POC_RC I.3.1.e – Azioni immateriali e materiali a completamento rigenerazione waterfront ed al recupero fisico, sociale ed economico aree urbane periferiche con priorità di quelle degradate”.

«Gli uffici del Settore hanno pubblicato la determina quindi l’approvazione finale del progetto Estate nei quartieri – ha specificato l’assessore alla Programmazione comunitaria, Carmelo Romeo – Come già avvenuto per il Natale, quando abbiamo sperimentato per la prima volta questo tipo di iniziative, anche per l’estate abbiamo ricevuto un notevole riscontro da parte delle associazioni. Si tratta di un progetto nato dalla volontà di valorizzare l’intera città, non solo il centro storico ma anche le periferie. Grazie all’utilizzo di un Fondo comunitario per la rigenerazione sociale delle periferie, abbiamo messo in piedi un’iniziativa che è stata accolta con entusiasmo dalle realtà associative cittadine. Abbiamo ricevuto circa 40 proposte progettuali, molte delle quali presentate da partenariati, e raggruppamenti di associazioni. È un progetto che ha coinvolto davvero centinaia e centinaia di persone, e questo ci rende orgogliosi, perché conferma ancora una volta quanta laboriosità e vitalità ci sia nella nostra città, nelle associazioni e nel tessuto sociale».

«Come Amministrazione siamo soddisfatti del risultato ottenuto da questo tipo di iniziative. Quest’estate, per la prima volta in maniera strutturata, anche nelle nostre periferie si terranno eventi programmati, per i quali l’Amministrazione potrà erogare contributi fino a 10mila euro a progetto. Una varietà di eventi che spazieranno tra le più diverse iniziative culturali, artistiche e sociali, capaci di animare i quartieri e rafforzare il senso di comunità. Infine – ha concluso l’assessore – ci teniamo a ringraziare, le associazioni, le parrocchie e gli enti che hanno elaborato e presentato le proposte».