Reggio. Evade dai domiciliari e la figlia lo fa arrestare per proteggere i fratelli

REGGIO CALABRIA – I carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di origine rumena, ricercato dal 2023 per un ordine di esecuzione per la carcerazione legato a una condanna per rapina. L’uomo, evaso dagli arresti domiciliari ove era sottoposto, era tornato in Italia con l’intento di prelevare i propri figli minorenni e riportarli in Romania.

A lanciare l’allarme è stata la figlia maggiorenne del ricercato, che, appresa la notizia del ritorno imminente del padre, ha immediatamente contattato il Numero Unico di Emergenza 112, evidenziando il pericolo per i fratelli minori.

Grazie alla prontezza della Centrale Operativa dei Carabinieri, è stato disposto un intervento tempestivo delle pattuglie sul territorio, le quali sono riuscite a localizzare e bloccare l’uomo nei pressi dell’abitazione dei figli.