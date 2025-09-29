Reggio. Falcomatà: “successo per congresso dei biologi, rafforzata l’intesa con FNBiologi e Ordine calabrese”

"Due realtà con le quali, nel tempo, abbiamo avviato una solida e proficua collaborazione sulle diverse discipline della biologia"

REGGIO CALABRIA – “L’area metropolitana di Reggio Calabria continua ad essere scelta come sede per importanti congressi sanitari e scientifici. Si tratta di eventi che testimoniano non solo l’elevata qualità dei nostri medici e ricercatori, ma anche la capacità organizzativa delle nostre strutture, in grado di accogliere e stupire i partecipanti. Saluto quindi con particolare apprezzamento gli organizzatori del congresso internazionale ‘Il biologo nella medicina del futuro’, promosso dalla Federazione Nazionale Biologi, presieduta dal Senatore Vincenzo D’Anna e dall’Ordine dei Biologi della Calabria con il suo presidente Domenico Laurendi. Due realtà con le quali, nel tempo, abbiamo avviato una solida e proficua collaborazione sulle diverse discipline della biologia, non ultima quella per l’istituzione di una scuola di biologia marina a Reggio Calabria”. Così il sindaco metropolitano e di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, salutando l’avvio del congresso internazionale di Biologia, in fase di svolgimento al resort ‘Altafiumara’ a Villa San Giovanni.

“Sul tema della ricerca biologica – aggiunge Falcomatà – il nostro territorio e la città di Reggio Calabria, possono vantare innumerevoli professionalità che hanno reso e continuano a farlo, un grande contributo allo sviluppo di nuove tecniche di studio. Il tema della Salute occupa un ruolo centrale nella nostra azione amministrativa e ci impegna in costanti rapporti interistituzionali che puntano a migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini”.

“Un percorso sinergico e un dialogo – ricorda il primo cittadino – che ci hanno consentito di arrivare, insieme alla nostra Università Mediterranea e alla Regione, al riconoscimento della facoltà di Medicina. Ringraziare i biologi e in particolare Vincenzo D’Anna e Domenico Laurendi, presidente dell’Ordine dei Biologi calabresi, non rappresenta solo un atto dovuto, ma una testimonianza di stima per ciò che quotidianamente svolgono insieme a tanti altri professionisti”.

“La Città metropolitana e il Comune – conclude Falcomatà – continueranno a restare al loro fianco, supportando ogni utile iniziativa utile alla crescita del territorio e della ricerca scientifica”.