Reggio. Fermato con una pistola calibro 38 a matricola abrasa, arrestato dai carabinieri

lunedì 01 Settembre 2025 - 08:08

All’interno dell’auto i militari hanno rinvenuto una pistola calibro 38 special, marca Colt, con matricola abrasa

REGGIO CALABRIA – I Carabinieri della Stazione di Rosario Valanidi che, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale in contrada San Nicola, hanno fermato un uomo e sottoposto il veicolo a una minuziosa perquisizione. All’interno dell’auto i militari hanno rinvenuto una pistola calibro 38 special, marca Colt, con matricola abrasa, completa di dieci cartucce dello stesso calibro. Arma e munizionamento sono stati immediatamente sequestrati, assunti in carico e debitamente custoditi.
L’uomo, terminati gli accertamenti, è stato condotto presso la Casa Circondariale “G. Panzera” – plesso di Arghillà, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

