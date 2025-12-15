Reggio. Furto e saccheggio all’Impianto Sorical, intere zone senza acqua

Si tratterebbe di un furto mirato di cavi in rame, che ha paralizzato l'impianto campo pozzi di Gallico Marina

REGGIO CALABRIA – Un grave atto vandalico, presumibilmente un furto mirato di cavi in rame, ha paralizzato l’impianto campo pozzi di Gallico Marina, lasciando senza erogazione idrica vaste aree della città di Reggio Calabria. Sorical ha comunicato ufficialmente che ignoti si sono introdotti nella struttura intorno alle ore 2:00 della scorsa notte, rubando e saccheggiando l’intera apparecchiatura essenziale per il funzionamento dell’impianto.

Le zone attualmente interessate dalla sospensione dell’acqua sono Catona, Gallico, Archi, Pentimele e Santa Caterina. Secondo le prime ricostruzioni operate da Sorical, “la banda – presumibilmente specializzata nel furto di cavi in rame – si è introdotta nell’impianto… forzando la porta d’ingresso e asportando tutti i cavi di alimentazione degli impianti e dei sistemi di telecontrollo, provocando ingenti danni alle infrastrutture”. I maggiori disservizi, con totale assenza di acqua, si registrano in particolare nei quartieri di Archi e Arghillà.

Il personale Sorical, una volta accertato l’accaduto, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, che sono giunte sul posto per i rilievi e per avviare le indagini. Attualmente, tecnici specializzati sono impegnati nella quantificazione dei danni e nelle operazioni di ripristino. Sorical prevede che il servizio idrico dovrebbe essere ripristinato in tarda serata, salvo imprevisti.

Nel frattempo, è stato attivato il piano di emergenza con il servizio di autobotti. Gli utenti sprovvisti di riserve idriche che necessitano del riempimento dei serbatoi delle autoclavi sono invitati a munirsi del codice utente e a contattare il numero verde di pronto intervento 800.069.129.

Questo grave disservizio si aggiunge alla sospensione dell’erogazione che già ieri aveva interessato il centro cittadino di Reggio Calabria a causa di una significativa perdita in via Roma, che aveva richiesto la chiusura del serbatoio Trabocchetto per consentire le riparazioni. Sorical si scusa per i disagi arrecati e assicura il massimo impegno per un rapido ritorno alla normalità.