Reggio. Furto in abitazione, arrestato un 39enne in flagranza di reato - Tempostretto

L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri all’interno dell’appartamento in possesso di una pinza e di un palanchino di ferro

REGGIO CALABRIA – I carabinieri della sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza, per furto in abitazione, un 39enne già noto alle Forze dell’Ordine. L’arresto è avvento nel corso di un servizio di controllo del territorio, in via Sbarre Inferiori, in seguito alla segnalazione di un cittadino dopo aver sentito dei rumori provenienti dall’interno di un appartamento, disabitato, ubicato nelle vicinanze della propria abitazione. Giunti nell’immediatezza sul posto, gli operanti hanno subito constatato che la porta d’ingresso fosse stata forzata verosimilmente mediante strumenti di effrazione e che i vari ambienti fossero totalmente a soqquadro. Nello specifico, nel corso del sopralluogo, l’uomo è stato sorpreso all’interno dell’appartamento e a sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di una pinza e di un palanchino di ferro. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato mentre a seguito della convalida dell’arresto per il 39enne è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia.