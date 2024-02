Reggio. Giuseppe Marino eletto presidente della seconda commissione consiliare

Giuseppe Marino, nuovo presidente della seconda commissione “Affari istituzionali” è stato eletto con 12 voti favorevoli e 9 astenuti

REGGIO CALABRIA – Il consigliere Giuseppe Marino è il nuovo presidente della seconda commissione “Affari istituzionali” del Comune di Reggio Calabria. La sua elezione è avvenuta con 12 voti favorevoli e 9 astenuti. Il neo presidente ha affermato di aver “accettato con spirito di servizio la richiesta dei colleghi consiglieri comunali, che ringrazio per la stima accordatami. Proverò a mettere al servizio dell’amministrazione l’esperienza acquisita e l’intenzione di ricostruire un sistema di governo del territorio, partecipato e di prossimità. So di poter contare sul contributo qualificato anche dei consiglieri di minoranza con i quali intendo costruire un rapporto di virtuosa collaborazione”. A tal proposito, il presidente Marino ha rimarcato come gli abbia fatto “molto piacere” ricevere “la fiducia del collega Saverio Pazzano, consigliere di minoranza, il cui voto e la cui collaborazione rappresentano una sollecitazione a lavorare insieme e meglio. Proverò a fare tesoro del lavoro fin qui svolto dai presidenti che mi hanno preceduto di cui ho apprezzato l’impegno. L’augurio – ha concluso Marino – è che in questo scorcio di legislatura si possa concretizzare insieme il lavoro di questi anni”. La seconda commissione consiliare ha tra le proprie competenze anche “città metropolitana e decentramento, controllo enti partecipati, sicurezza e legalità”. Vicepresidente, è stata eletta la consigliera Deborah Novarro.