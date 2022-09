Reggio. Grande successo di pubblico alla “Mediterranean Wellness – Reghion Edition” - Tempostretto

Danza, esibizioni, sport, storia e cultura hanno arricchito il programma estivo, attraverso una specialissima edizione della Mediterranean Wellness

REGGIO CALABRIA – Si conclude col botto la decima edizione della “Mediterranean Wellness Rhegion Edition” in mezzo ad un vastissimo e vivacissimo pubblico che ha assistito con tanta partecipazione a tutto l’evento pieno di novità, organizzato dalla TxT Cooperativa Sociale, afferente al Sistema A.c.u. (Azione Cristiana Umanitaria) fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria e cofinanziato dall’Unione Europea– Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del “Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020”

Anche nella terza ed ultima serata non sono mancati momenti suggestivi e di intrattenimento, che hanno variato dal magnetico spettacolo teatrale “Prometeus. Dalla Terra il Fuoco”, una performance d’arte ispirata alla tragedia greca di Eschilo e ideata e realizzata da Angelica Artemisia Pedatella e Claudio Cavaliere, al cabaret di Gennaro Calabrese che hanno scaldato gli spalti dell’Arena dello Stretto Ciccio Franco, traboccanti di persone. E ancora spazio è stato dedicato al conferimento del Premio “Donatore Allegro” che l’Associazione di volontariato “Istituto Per la Famiglia sez.289 – Gilberto Perri” ha assegnato a tutte le aziende che in questi anni hanno attivamente e generosamente preso parte alle azioni di solidarietà attraverso donazioni di vario tipo.

Danza, esibizioni, sport, storia e cultura hanno arricchito il programma estivo, attraverso una specialissima edizione della Mediterranean Wellness che ha colorato di bronzo le sue vesti in onore del 50esimo anniversario dal ritrovamento dei Guerrieri di Riace. Ad intervenire sul palcoscenico, in rappresentanza del Comune di Reggio Calabria, il consigliere Antonio Malara, delegato dell’Estate Reggina, il quale ha sottolineato l’importanza di iniziative che, in tale senso, arricchiscono la Città Metropolitana e creano non solo momenti di svago, ma anche e soprattutto momenti per ritornare alle radici storiche che ci legano a questa terra meravigliosa.

Tanta l’emozione da parte del Presidente della TxT Cooperativa sociale, Patrizia D’aguì, che ha visto trionfare questa speciale edizione della “Mediterranean Wellness – Reghion Edition” e che saluta e ringrazia calorosamente anche per quest’anno tutti i partner, gli sponsor, le aziende e i professionisti che hanno aderito all’iniziativa. Un ringraziamento speciale è rivolto a tutti i volontari dell’Associazione di volontariato l'”Istituto Per la Famiglia sez. 289 – Gilberto Perri” e la Protezione Civile – Pattuglia “Lions” per il prezioso supporto fornito per tutto l’evento.

La “Mediterranean Wellness – Reghion Edition” termina con grandissima risonanza il suo decimo anno di corsa, permettendo a tutte le realtà del Sistema A.C.U. con tutti i suoi operatori, di potersi manifestare in trasparenza, per fare conoscere, attraverso le opere, il sistema socio-lavorativo fondato dal cuore cristiano di Gilberto Perri. Un sistema che opera come una grande famiglia che, – ha spiegato il Presidente Patrizia D’Aguì, seguendo l’esempio di Gilberto Perri e mossa dalla fede in Gesù Cristo, si pone come obiettivo quello di concretizzare la Parola di Dio “Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra”. Il cristianesimo, infatti, si mette in pratica attraverso opere di amore, di misericordia, di giustizia, che sono opere tangibili e riscontrabili in tutte le molteplici attività svolte a livello sociale e culturale dalle varie realtà del Sistema A.C.U. tra i cui frutti vi è anche la realizzazione di eventi di grosso calibro come questo, che arricchiscono l’offerta ludico-culturale di una terra che vede, come chiamata vocazionale, il turismo come fulcro centrale per lo sviluppo del territorio: un frutto che lasciamo raccogliere ai cittadini stessi, con la promessa che le prossime edizioni saranno sempre e ancora più grandiosi.