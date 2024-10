Reggio. “I Carabinieri e i giovani”, presentato il calendario storico 2025 dell’Arma

Avvicinare i giovani, far comprendere loro i valori essenziali del vivere umano, è il messaggio che ha voluto lanciare l'Arma dei carabinieri

REGGIO CALABRIA – Avvicinare i giovani, far comprendere loro i valori essenziali del vivere umano, è l’obiettivo del Calendario dei Carabinieri del 2025, presentato quest’oggi anche a Reggio Calabria, presso il Comando provinciale . Un messaggio, più che mai attuale che ha voluto fortemente lanciare il Comando Generale dell’Arma. In un’epoca dove, professare sentimenti di positività è visto quasi come un disvalore, come una debolezza, scaturendo poi in tutti quei fenomeni che si manifestano nel mondo giovanile, sfociando per esempio nel bullismo.

Sono state presentate anche, l’edizione 2025 dell’Agenda, ed il planning da tavolo. L’Agenda, rappresenta la continuità editoriale del Calendario, riportando le storie di de Giovanni come apertura di ogni singolo mese, il Calendario da tavolo, dedicato anche quest’anno al tema “I Carabinieri nei Borghi più Belli d’Italia” e realizzato con gli scatti dei comuni dello stivale più suggestivi e ricchi di tradizioni, da Nord a Sud, fra cui: Sappada (UD), Civitella del Tronto (TE), Suvereto (LI), Posada (NU), Locorotondo (BA) e Gerace (RC). L’intero ricavato della vendita del calendarietto da tavolo è devoluto, come accaduto negli anni precedenti, all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri.

Il Planning da tavolo è incentrato sull’ “L’impegno internazionale dei Carabinieri. L’attività di cooperazione e i teatri operativi”, con la finalità di illustrare la delicata e preziosa attività che l’Arma svolge fuori il territorio nazionale, assolvendo con professionalità e dedizione sia ai compiti di stability policing che di sicurezza e vigilanza alle sedi diplomatiche, un impegno altamente apprezzato dalla comunità internazionale. In questo caso, il ricavato sarà devoluto nuovamente ad un ospedale pediatrico, individuato quest’anno nel Santobono di Napoli.