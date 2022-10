Reggio. I pasticceri reggini protagonisti alla Ttg di Rimini - Tempostretto

Ha riscosso tanto successo la degustazione del gelato e del croccante di mandorla con i sapori identitari dell'area metropolitana

REGGIO CALABRIA – Ancora una volta la Conpait presente e protagonista sul territorio. I pasticceri italiani, capitanati dal presidente Angelo Musolino, insieme al responsabile nazionale del settore gelato Davide Destefano, sono ospiti importanti della 59*edizione del Ttg di Rimini. “Occorre ringraziare la Città Metropolitana di Reggio che ha voluto fortemente la nostra presenza ed in particolare il sindaco facente funzioni Carmelo Versace per la disponibilita dimostrata e per la volontà di orientare positivamente l’ente che rappresenta, con buone azioni poltiche e di visione”, ha chiarito Musolino.

“Una città metropolitana bella da vedere, da scoprire e da gustare”, per il presidente. “In tanti, in queste ore, stanno apprezzando e approfondendo le bellezze di quei luoghi e la prelibatezza delle specialità culinarie tipiche del territorio reggino. Ha riscosso tanto successo la degustazione del gelato e del croccante di mandorla con i sapori identitari dell’area metropolitana”, aggiunge. “Tutto ciò grazie alla presenza della Gelateria Cesare ed a suoi gelati ed ai torroni della Antica pasticceria Scutellà che hanno favorevolmente colpito appassionati e golosi”, la chiosa di Musolino che ha coordinato interventi e proposte.

“A Rimini il turismo sta cambiando volto, è sempre più senza vincoli. Diventa importante dunque essere presenti come categoria. Un evento che conta 2.200 brand espositori, mille buyer esteri, il 58% proveniente dall´Europa e il 42% dal resto del mondo, e offre oltre 200 incontri. In fiera, siamo pronti a mostrare al mercato il meglio del prodotto turistico Italia, con tutte le 20 Regioni e con oltre 50 destinazioni estere”, assicura Angelo Musolino.

Tanti talk, diversi momenti attivi e soprattutto molti scambi nei settori maggiormente coinvolti in quest’ottica. “Conpait sta differenziando l’offerta turistica e dolciaria, per esempio, con nuovi prodotti legati a nuove esperienze sul territorio. I clienti pretendono, a ragione, qualità e particolarità. Siamo più che pronti anche a questa nuova sfida”, la proposta annunciata a Rimini.