Reggio. Il 4 dicembre l’evento formativo di Anci e Meta, su comunicazione e social media

REGGIO CALABRIA – Una giornata formativa su comunicazione e social media organizzata da Anci, in collaborazione con Meta e il supporto di Città Metropolitana di Reggio Calabria e Anci Calabria, riservata alle figure professionali che si occupano di comunicazione nei Comuni si terrà il 4 dicembre 2025 presso Sala Conferenze “F. Perri” di “Palazzo Alvaro” in Piazza Italia a Reggio Calabria.

Nuovo appuntamento di una iniziativa che ha l’obiettivo di migliorare l’utilizzo delle piattaforme social, sia in chiave di comunicazione istituzionale che politica, definendo standard qualitativi più elevati, condividendo buone pratiche, modelli organizzativi e strumenti innovativi.

“La comunicazione pubblica è sempre più centrale per le amministrazioni, chiamate ogni giorno a confrontarsi con i nuovi strumenti digitali. Grazie alla collaborazione con Anci e Meta, abbiamo voluto offrire un’occasione formativa a chi, negli enti locali, si occupa di comunicazione, aprendo anche a cittadini interessati al tema. Se usati correttamente, questi strumenti favoriscono la partecipazione e informano in modo più capillare sui servizi che riguardano la comunità.

I nostri Comuni, grandi e piccoli, vivono quotidianamente queste dinamiche ed è quindi essenziale fornire competenze professionali per gestirle con efficacia. I social rappresentano un’opportunità per le amministrazioni, soprattutto quando contribuiscono a creare un clima costruttivo che valorizzi l’informazione e la partecipazione”, afferma il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

“Questa giornata di formazione conferma il nostro impegno nel rafforzare le competenze digitali negli enti locali mediante l’offerta di strumenti per comunicare in modo efficace e trasparente con le rispettive comunità. L’evoluzione dei social media impone professionalità aggiornate e pratiche condivise. Iniziative come questa aiutano amministratori e operatori a migliorare la qualità del servizio pubblico.”, afferma il presidente di Anci Calabria, Rosaria Succurro.

La tappa di Reggio Calabria si inserisce nel roadshow Anci–Meta che nel 2025 ha coinvolto – assieme alle Anci regionali – i Comuni di Roma, Milano, Firenze, Palermo, Napoli, Bari, L’Aquila, Cagliari, Treviso e Torino. Sul portale della Città Metropolitana di Reggio Calabria tutte le info ed i dettagli per l’iscrizione all’evento formativo: https://shorturl.at/NQaK8 (In allegato l’invito ed il programma dell’evento formativo)