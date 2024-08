Reggio. Il compositore Eugenio Tassitano ospite del Rhegium Julii

Tra i massimi esperti di musica per il cinema, Eugenio Tassitano, originario di Reggio Calabria, ha un’importante storia di formazione nel campo musicale e cinematografico

REGGIO CALABRIA – Organizzato dal Circolo culturale Rhegium Julii si, è stato presentato nella sede del Circolo tennis Polimeni l’ultimo libro del compositore Eugenio Tassitano dal titolo “Storie di musiche al cinema, Dizionario dei grandi film sulla musica.

Tra i massimi esperti di musica per il cinema, Eugenio Tassitano, originario di Reggio Calabria, ha un’importante storia di formazione nel campo musicale e cinematografico e svolge una assidua attività di formazione e di divulgazione della musica per il cinema; collabora con le riviste specializzate Classic Rock e Colonne Sonore e, nel 2021 ed ha pubblicato il libro Le vertigini di Hitchcock – Il sodalizio tra Alfred Hitchcock e Bernard Herrmann, IGS edizioni.

L’incontro è stato introdotto dal Presidente del Rhegium Julii Giuseppe Bova e dal presidente onorario del CT Polimeni Igino Postorino. Con l’autore hanno dialogato l’avv. Vincenzo Giarmoleo, il prof. Andrea Calabrese del Conservatorio di Reggio Calabria e il prof. Franco Barillà, già direttore dello stesso Conservatorio. Tutti hanno messo in evidenza l’importanza della formazione musicale e il legame profondo tra il melodramma e l’opera cinematografica.

Nel corso della serata, davvero interessante e molto piacevole, in cui l’autore è intervenuto per spiegare le connotazioni musicali di tante pellicole, ha illustrato i segreti del rapporto tra immagini e musica di tanti capolavori. L’autore, inoltre, ha spiegato la differenza tra film di argomento musicale e film musical e le diverse funzioni della musica nei film, commentando le scene di alcuni film particolarmente significativi come Lezioni di piano, School of Rock, Tutte le mattine del mondo, ed altri. Numerose le domande del pubblico presente che è intervenuto con domande stimolanti che hanno reso il dibattito particolarmente vivace.