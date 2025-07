Reggio. Il comprensorio della XIV Circoscrizione-Gallina si accende con “Quartieri in festa d’Estate 2025”

REGGIO CALABRIA – Un’estate ricca di eventi, partecipazione e identità territoriale attende i cittadini di Gallina e delle aree limitrofe grazie all’iniziativa “Quartieri in festa d’Estate 2025 – Cultura, Sport, Tradizione e Comunità”, promossa dall’Associazione Cultura “Grangia Pietro Pratticò” APS con le Associazioni in rete della XIV Circoscrizione-Gallina, nell’ambito dell’Estate Reggina e dell’avviso pubblico del Comune di Reggio Calabria finalizzato alla valorizzazione e alla rivitalizzazione degli spazi pubblici situati nelle Circoscrizioni.

Un progetto ambizioso e strutturato dall’associazione “Grangia Pietro Pratticò” APS con i patner ASD

Bocciofila “Villa Arangea”, ASD “Gallinese DL”, ASD “Tennis Tavolo Casper”, ASD GS “San Rocco Puzzi”,

Ass.ne Artistica Musicale “Canta Con Noi”, Ass.ne Culturale “Il Dialetto, le nostre radici”, Ass.ne Culturale

“La Clessidra” APS, Ass.ne Musicale “New Old Friends”, Fondazione “Giuseppe Marino” onlus, Ass.ne

Teatrale Amatoriale “La brigata del sorriso”, Gruppo Artistico “Blu Sky Cabaret” APS, Ass.ne di promozione

sociale “Francesco Amendolea” APS, Agricola Minniti e Funky Drop, che, da luglio a settembre, trasformerà le piazze e gli spazi pubblici del territorio della XIV Circoscrizione in un laboratorio culturale a cielo aperto, con spettacoli, concerti, rassegne teatrali, festival, iniziative sportive e momenti di valorizzazione delle tradizioni locali.

Un cartellone ricco e variegato. Si è partiti da Arangea con la storica rassegna teatrale in vernacolo

“Incontri d’Estate 2025 – XXXVIII edizione”. Il 5 agosto anche Piazza Municipio Gallina accoglierà “Il Genio

Quiz Game”. Il Bergamotto Art Festival, in programma dal 6 al 9 agosto, darà spazio all’arte contemporanea e al patrimonio culturale e musicale locale, mentre il 15 e il 24 agosto sarà la volta della “Musica pop e rock” ad Armo e Gallina. Lo sport sarà protagonista con “Bocce in piazza: petanque” dall’11 al 26 agosto nel borgo di Puzzi, Armo e Aretina, mentre “Bocce Accessibili: tornei di quartiere” presso il Bocciodromo comunale di Gallina.

Altra importante iniziativa di sport sarà il II memorial “Antonio Megalizzi” dal 25 agosto al 5 settembre presso il campo sportivo di Puzzi. Spazio alla tradizionale manifestazione di “Moda & Musica il 23 agosto. Il 28 agosto “La Piazza che Balla”, una grande serata di musica e danza collettiva in Piazza Municipio, per proseguire con la Festa della Madonna del Carmine il 5 settembre, evento di forte valore identitario e spirituale.

E, dal 31 agosto al 15 settembre, si svolgerà la Ia edizione del Premio Nazionale di poesia in vernacolo e fotografia “Vallata del S. Agata”, un’iniziativa pensata per mettere in luce la ricchezza linguistica e visiva del territorio, offrendo spazio a poeti e fotografi provenienti da tutta Italia. La cerimonia di premiazione si terrà il 28 settembre, a conclusione del percorso culturale avviato durante l’estate, per celebrare i vincitori e valorizzare le opere più significative. Tra gli appuntamenti più attesi anche la rassegna teatrale “E-state in Teatro” (29–31 agosto) e la seconda edizione di “House of Sport” (6–7 settembre), interamente dedicata allo sport di base e all’inclusione.

Il progetto nasce con l’obiettivo di riattivare la vita culturale e sociale i quartieri della XIV Circoscrizione,

incentivare l’uso degli spazi pubblici, valorizzare talenti e associazioni locali, e promuovere la coesione intergenerazionale. Attraverso un approccio partecipativo e intersettoriale, saranno coinvolti attivamente

attori del mondo culturale, educativo, sportivo e imprenditoriale.

«Il territorio della XIV Circoscrizione si candida a diventare un modello di rigenerazione sociale e culturale

per le periferie urbane» – dichiarano i promotori – «un luogo in cui la comunità si riscopre protagonista,

attraverso il linguaggio dell’arte, dello sport e della tradizione.»