Reggio. Il fascino del Drone Show, dal Lungomare Falcomatà tutti con gli occhi all’insù FOTO

Lo show si ripeterà questa sera, condizioni meteo permettendo, alle ore 18:00 lunedì 23

REGGIO CALABRIA – Le due serate del Drone Show sono state un successo di pubblico. In migliaia si sono recati sul Lungomare Falcomatà, per ammirare lo spettacolo dei 500 punti luminosi in volo simultaneo che hanno illuminato lo Stretto di Messina. I droni volanndo ad un’altezza di circa 120 metri dal livello del mare hanno realizzato figure tridimensionali larghe più di 100 metri. Finanziato grazie alla programmazione della Città di Reggio Calabria nell’ambito del Pn Metro Plus in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Lo show si ripeterà questa sera, condizioni meteo permettendo, alle ore 18:00 lunedì 23. Lo spettacolo è realizzato da Artech, che dal 2015 offre effetti speciali e soluzioni spettacolari per l’industria dell’intrattenimento in più di 39 paesi, insieme a Dronisos, leader mondiale nella tecnologia dei droni automatici per spettacoli. Grazie al loro lavoro e alla coordinazione di un team di dodici professionisti italiani e francesi, un imponente sciame composto da 500 punti luminosi, sorvola il tratto di mare di fronte l’Arena dello Stretto, trasformando il cielo in uno spettacolo unico che fonde storia, valori, tecnologia e creatività.

Lo spettacolo – “Il Piccolo Abete e il Magico Natale”



Un racconto magico che parte dalle vette innevate e arriva fino al cuore di Reggio Calabria, dove i due mari si incontrano e il cielo si riflette sulle acque brillanti dello Stretto. È qui, proprio al cospetto della Dea Athena, nell’incantevole scenario dell’Arena dello Stretto, uno dei luoghi del cuore di Reggio Calabria, che prende vita il Drone Show: un’esperienza di luci, colori e narrazione che trasforma il cielo in una tela scintillante.

La storia segue un piccolo abete, cresciuto in una foresta incantata che abbraccia due mari, e Totò, un pupazzo di neve dal cuore caldo. Uniti da un legame speciale, i due amici affrontano un viaggio straordinario verso il Polo Nord, seguendo la guida della Stella Polare che li conduce attraverso paesaggi mozzafiato, fino al punto in cui cielo, terra e mare si fondono. È la magia dello Stretto, che riflette non solo la luce delle stelle, ma anche quella dei sogni di ogni bambino.

Mentre il piccolo abete desidera diventare grande e trovare la sua famiglia, scoprirà che il vero calore non si misura in altezza, ma nell’amicizia e nell’amore. Con il supporto di Babbo Natale, il piccolo abete brillerà come non aveva mai immaginato, illuminando il Natale di tutti coloro che lo incontrano.