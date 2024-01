Reggio. Il sindaco Giuseppe Falcomatà in visita alla sede dell’Associazione Co.Danza.Re

Falcomatà ha partecipato ad un incontro con gli operatori e le famiglie dell'Associazione che si occupa di inclusione per le persone con disabilità

REGGIO CALABRIA – Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha fatto visita all’associazione Co.Danza.Re Studio Arte. Si tratta di una realtà attiva da oltre dieci anni ed impegnata nel sociale, protagonista, inoltre, del progetto “Codanzare”, un’iniziativa che unisce, in diverse attività, molti giovani diversamente abili.

La sede, sita in via Melacrino, ospita infatti laboratori d’arte, centri di lettura, corsi di ballo aperti a ragazzi e ragazze che hanno trovato un luogo dove ritrovarsi, anche insieme alle famiglie. L’associazione Co.Danza.Re rappresenta un concreto punto di riferimento che ha fatto del linguaggio dell’arte, della danza, della socializzazione e del movimento, un modello apprezzato e riconosciuto in tutta la città. Nel corso dell’incontro insieme al sindaco Falcomatà erano presenti l’assessora al Welfare, Lucia Nucera e il dirigente comunale, Franceso Barreca.