Reggio. In fiamme autobus Atam, illeso il conducente

REGGIO CALABRIA – Momenti di paura per i residenti del quartiere di Archi. Nella serata di ieri un incendio, lungo la SS 18 ha coinvolto un autobus Atam, che stava rientrando nel deposito aziendale, quando in seguito ad un guasto tecnico si sono propagate delle fiamme. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco che dopo qualche ora sono riusciti a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Per fortuna è rimasta illeso il conducente dell’autobus. Gli inquirenti hanno avviato i rilievi per stabilire la o le cause dell’incendio.