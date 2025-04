Reggio. In II Commissione, presentata la mozione del consigliere Quartuccio sul referendum dell’8 e 9 giugno

La mozione impegna il Sindaco e la Giunta a garantire la massima diffusione delle informazioni relative alla data del voto

REGGIO CALABRIA – Si è aperta in seconda commissione “Affari istituzionali, città metropolitana e decentramento”, presieduta dal consigliere Giuseppe Marino, la discussione sulla “Mozione per la promozione della partecipazione al voto in occasione dei referendum dell’8 e 9 giugno 2025”, presentata dal consigliere Filippo Quartuccio.

Come si legge nell’atto, la mozione impegna il Sindaco e la Giunta a “Garantire la massima diffusione delle informazioni relative alla data del voto, alle modalità di voto e al contenuto dei quesiti referendari attraverso i seguenti canali istituzionali: sito web istituzionale del Comune; bacheche informative istituzionali; spazi informativi di affissione pubblica; canali social ufficiali dell’Amministrazione comunale o ulteriori canali/strumenti di comunicazione istituzionale a disposizione dell’Ente. A favorire, inoltre, la partecipazione democratica assicurando la disponibilità gratuita di auditorium, spazi istituzionali e piazze pubbliche per iniziative di informazione promosse sia dal comitato promotore sia da eventuali altri soggetti con posizioni favorevoli ○ contrarie alla proposta referendaria garantendo il pluralismo e il rispetto della normativa vigente. Collaborare con le associazioni, le istituzioni educative e i media locali per sensibilizzare la cittadinanza sull’ importanza della partecipazione al voto promuovendo incontri informativi e dibattiti pubblici; e, infine, assicurare che tutte le iniziative di informazione siano condotte nel rispetto dei principi di imparzialità e correttezza, garantendo un’informazione chiara e accessibile a tutti i cittadini e le cittadine”.

Come chiarito dal Presidente Marino : «L’iniziativa ha l’obiettivo di provare a promuovere la partecipazione democratica al voto, considerando che ultimamente si registra una profonda crisi per la partecipazione dei cittadini. Dunque il referendum, scevro da interessi individuali politici, potrebbe essere l’occasione per promuovere un confronto riavvicinare i cittadini al voto. Proporrei – ha aggiunto il Presidente in conclusione – di organizzare incontri nelle ultime classi delle scuole per i ragazzi che hanno la possibilità di votare per la prima volta, sarebbe un bel gesto promuovere la discussione dialogante, non di scontro, e il valore della partecipazione. Nella discussione sono intervenuti i consiglieri Giuseppe Giordano e Marcantonio Malara. Il tema sarà ripreso in una seduta successiva della Commissione.