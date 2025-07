Reggio. In migliaia all’Arena dello Stretto per Sky Calciomercato – l’originale

REGGIO CALABRIA – “…Reggio Calabria ti entra dentro e ti tocca, con il suo entusiasmo, con la sua voglia di esserci, e la sua voglia di metterti al centro… è molto facile stabilire un contatto con questo territorio… come un sole che sorge, un tramonto che passa…” non ci potevano essere parole migliori per raccontare, così come ha fatto il volto storico di Sky Sport Alessandro Bonan, l’essenza di un format che per cinque giorni ha (ri)portato in un palcoscenico nazionale le tradizioni, le bellezze, le vocazioni, il cuore della nostra Città Metropolitana” – con queste parole il Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà ha salutato la kermesse di Sky Calciomercato – L’originale che ha fatto registrare un enorme successo in termini di partecipazione ed entusiasmo.



“Per cinque notti l’Arena dello Stretto – ha ribadito il Sindaco di Reggio Calabria – ha riprodotto la cornice perfetta di un quadro in grado di raccontare, attraverso il calcio e le sue evoluzioni estive, il fascino senza tempo di una città che, ancora una volta, ha fatto bella mostra di sé. Giornalisti, grandi campioni del passato e addetti ai lavori, rapiti dalle bellezze e dall’affetto che solo i nostri territori riescono ad offrire, e, affascinati dal nostro patrimonio culturale, storico e paesaggistico, hanno costruito un legame autentico con la nostra città, attraverso una relazione fatta di vibrazioni e stupore che è facile percepire attraverso i contributi video, le dirette tv e i collegamenti itineranti che Sky Calcio Mercato e Città Metropolitana hanno pensato e realizzato per veicolare al meglio un messaggio di promozione territoriale, capace di varcare contesti nazionali grazie ad un programma televisivo seguito da milioni di telespettatori”.



La chiusura di ieri ha certificato la bontà di un’intuizione maturata lo scorso anno e che si è consolidata con un programma ricchissimo di attività che anche quest’anno ha coinvolto tutte le aree della Città Metropolitana. Dai borghi cittadini, verso il litorale tirrenico, tra Villa San Giovanni e Bagnara, passando poi da Palmi, Cinquefrondi, Rosarno e Galatro, per percorrere e vivere le bellezze della costa ionica con l’accoglienza tipica della Calabria, passando da Mammola e giungendo a Locri e Siderno, con collegamenti da Gioiosa Jonica, Bovalino, Gerace, Benestare, Marina di Gioiosa; per poi finire coinvolgendo il centro e le periferie della città, dal Tempietto a Piazza De Nava, da Pellaro a Catona; tutti i luoghi che hanno avuto il risalto che meritano grazie ad una vetrina nazionale che ha ospitato immagini iconiche e rappresentative, tra le località, le eccellenze e i volti che rappresentano l’anima autentica della Città Metropolitana.

“Attraverso Sky Calciomercato L’Originale – ha concluso il Sindaco – abbiamo esaltato le peculiarità della nostra terra, promuovendo quel paradigma che mette assieme, identità, tradizione, attenzione per il sociale, ma soprattutto la narrazione dei nostri valori con quel senso di appartenenza e di orgoglio che abbiamo percepito durante il corso di tutta la settimana, tanto sui territori, quanto in città, con quel calore che l’Arena dello Stretto, ogni notte, ha saputo raccogliere e tramutare in emozioni da raccontare e da rivivere”.