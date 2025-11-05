Reggio. In Questura incontri formativi sull’accoglienza delle donne vittime di violenza

Il ciclo formativo è rivolto principalmente agli operatori della Polizia di Stato che svolgono attività di prevenzione

REGGIO CALABRIA – Sono in corso di svolgimento, presso la Questura di Reggio Calabria, una serie di incontri formativi dedicati all’accoglienza delle donne vittime di violenza e alla valutazione del rischio di recidiva.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle strategie di prevenzione e contrasto alla violenza di genere promosse dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con l’obiettivo di rafforzare le competenze degli operatori impegnati ogni giorno nella tutela delle vittime.

Il ciclo formativo è rivolto principalmente agli operatori della Polizia di Stato che svolgono attività di prevenzione, controllo del territorio, investigazione e ricezione delle denunce, sia presso gli uffici della Questura sia nei Commissariati distaccati di Pubblica Sicurezza.

A coordinare il percorso è il Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine, con la collaborazione di funzionari della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Particolare rilievo assume la partecipazione attiva delle operatrici del centro antiviolenza “Angela Morabito” dell’associazione Piccola Opera Papa Giovanni di Reggio Calabria, aderente alla fondazione “Una Nessuna Centomila ETS”, realtà impegnata a livello nazionale nella lotta alla violenza di genere.

Durante gli incontri vengono analizzati gli strumenti previsti dalla normativa in materia di misure di prevenzione tipiche e atipiche di competenza del Questore, insieme alle modalità di riconoscimento dei segnali di violenza, alla valutazione del rischio e alla presa in carico delle vittime.

Ampio spazio è dedicato anche all’esame di casi concreti, tratti dall’esperienza professionale degli operatori, per favorire un confronto pratico e approfondito sulle strategie di intervento.

L’obiettivo è quello di potenziare la rete di protezione e di prevenire nuovi episodi di violenza, attraverso una formazione continua e integrata tra forze di polizia e realtà del territorio impegnate nella difesa dei diritti delle donne.